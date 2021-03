Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise weren vrachtwagens uit lokale wegen

Het doorgaand verkeer zal in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise via verschillende grote assen langsheen de gemeenten worden geleid. “Er rijdt heel wat vrachtverkeer door onze gemeente dat er eigenlijk niet moet zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA) van Kapelle-op-den-Bos. “Omdat het vaak over grensoverschrijdend doorgaand vrachtverkeer gaat, hebben we met de drie gemeentebesturen en de politiezone KLM een vrachtroutenetwerk uitgetekend. Er worden daarvoor op zo’n 130 locaties een vierhonderdtal verkeersborden geplaatst, zodat de politie gewettigd kan optreden.”

De borden zullen midden volgende maand geplaatst worden. De politie zal ook extra controles uitvoeren op het vrachtverkeer. “Agenten zullen de vrachtbrief controleren”, gaat de schepen verder. “Als truckers geen vrachtbrief of bestelorder kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze effectief in de zone voor lokale vrachtverkeer moeten zijn, krijgen ze een boete van 174 euro. Dat fenomeen willen we bestrijden om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen.”