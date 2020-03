Kapelle-op-den-Bos richt noodfonds op voor getroffenen coronacrisis

In het noodfonds zal een bedrag van 75.000 euro zitten. “Op dit moment is het onmogelijk om de impact in te schatten in ons dorp”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Als na verloop van tijd duidelijk wordt wie er getroffen is door de coronacrisis en in welke mate willen we met dit noodfonds de ergste noden helpen verlichten.”

Het fonds zal verder verfijnd worden in overleg met alle politieke fracties die in de gemeenteraad. “We zullen concreet uitwerken welke maatregelen het meest zinvol zijn en er vooral voor zorgen dat de centen terecht komen bij hen die het meest geleden zullen hebben onder de coronacrisis", aldus Huysmans.

Het bestuur neemt nog een aantal andere maatregelen. Zo kunnen lokale verenigingen die gemeentelijke infrastructuur hadden gehuurd, die kosteloos annuleren. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van belastingaangiftes voor bedrijfsoppervlakte, drijfkracht, niet-geadresseerde drukwerken en voor tweede verblijven uitgesteld tot het einde van het tweede kwartaal.