Kaper op de kust in Grimbergse basiliek

Vorige jaren deed de valkenkast in de toren van de basiliek al dienst als broedplaats voor een koppeltje slechtvalken. Hetzelfde koppeltje maakte er drie jaar na mekaar een nest en er kwamen telkens nakomelingen. “Die waren er vorig jaar al op 5 maart”, gaat de Prior verder. “Het is nu afwachten: is dit nieuwe mannetje een ongewenste bezoeker? Of is er een nieuwe relatie? Het is ook zo dat er maar één kast in de zolder van de basiliek is, omdat een koppel slechtvalken een groot territorium –en dus jachtgebied – heeft. Ik heb weet van nog één koppel aan de koeltoren in Vilvoorde en eentje in Mechelen.”