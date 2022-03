Kapitein Zeppos komt opnieuw tot leven

Kapitein Zeppos, een icoon uit de Vlaamse televisiegeschiedenis, komt weer tot leven. De nieuwe film van regisseur Douglas Boswell, getiteld Zeppos - Het Mercatorspoor, is vanaf woensdag te zien in de bioscoop. Carry Goossens vertolkt de rol van Zeppos. Ook de Hertboommolen in Roosdaal, beter bekend als de Zepposmolen, mocht natuurlijk niet ontbreken in de film.

Zeppos - Het Mercatorspoor is geen remake, het verhaal speelt zich vandaag af. Toch krijgen het Pajottenland en de bekende Hertboommolen opnieuw een glansrol. “Ik ben nog nooit in deze streek geweest”, zegt hoofdrolspeler Carry Goossens. “We hebben in de zomerperiode een week gezeten. Als je hier elke dag bent, ontdek je pas hoe mooi de streek wel is.” De Grimbergse acteur Senne Rouffaer was in 1964 voor het eerst als Kapitein Zeppos te zien op tv. Ook op de toen 10-jarige Carry Goossens maakte de reeks meteen indruk. “Een rare man die altijd rijlaarzen aanheeft, op een paard rijdt en vreemde auto die in het water gaat. Het was een beetje James Bond in Vlaanderen en dat maakte het extra spannend”

Het hoofdpersonage in het Mercatorspoor is de jonge Benjamin Kurrel die een antieke koffer erft van zijn vermiste vader, Ben Kurrel. Samen met Slien en de oude avonturier, Zeppos, volgt Benjamin het spoor dat de bekende cartograaf Mercator ooit achterliet. Koen De Bouw, die meestal de rol van good cop speelt, is in deze film de slechterik. Vanaf woensdag is Zeppos - Het Mercatorspoor te zien in de bioscoop.