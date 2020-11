Kappers protesteren naakt: “We kleden onszelf uit voor de regering dat doet"

Enkele kappers en schoonheidsspecialisten zijn een opmerkelijke protestactie gestart. Ze nemen een naaktfoto en plaatsen die op sociale media. Onder hen ook kapper Stefan Flamand uit Essenbeek, bij Halle. "We doen er alles aan om veilig te werken, maar toch worden we opnieuw gestraft."

Vrijdag besliste het Overlgcomité dat niet-essentiële winkels morgen opnieuw de deuren mogen open. Maar contactberoepen zoals kappers, barbiers en schoonheidsspecialisten moeten al zeker tot en met 15 januari de deuren van hun zaak gesloten houden. Enkele kappers zijn daarom een actie gestart. Het is een actie die komt overwaaien uit Frankrijk en Wallonië. Ze poseren bijna naakt in hun zaak.

“In Halle zijn we voorlopig met twee, ik weet ook dat een Oost-Vlaamse collega meedoet”, zegt kapper Stefan Flamand uit Essenbeek. "De actie valt op, maar misschien dat ze ons op deze manier wel horen. We kleden onszelf uit voor de regering dat doet. We doen ons uiterste best om veilig te werken, maar worden toch opnieuw gestraft."

Dat terwijl december voor kappers en schoonheidsspecialisten de belangrijkste maand van het jaar is. "Ik vraag eigenlijk aandacht voor elke sector die gesloten moet blijven. De steunmaatregelen die we krijgen, volstaan voor velen niet. Ik denk dat heel wat kappers momenteel in het geniep bijklussen in het zwart", aldus Stefan.

