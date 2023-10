Karttalent Lewis (9) uit Meise rijgt overwinningen aaneen

Lewis Boodts, het negenjarige Belgische karttalent uit de Humbeekstraat in Meise, scoorde in Mariembourg tijdens de Mini’s-race in de GK4-kartseries zijn eerste overwinning van een manche in het Benelux-kampioenschap. Hij won zondag 8 oktober bovendien nog eens een manche in het Nederlands Kampioenschap. RINGtv Sport ging mee trainen met Lewis.

Het stond in de sterren geschreven dat Lewis ooit als snelste door de bochten van een racecircuit zou scheuren. Mama Ann Claes en papa Steve Boodts zijn beiden gepassioneerd door Formule 1 en staan zelfs ’s nachts op om niets van de race te missen.“Meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was mijn held”, zegt mama Ann. “Toen we een naam voor ons pasgeboren zoontje zochten, moesten we niet lang twijfelen: het werd Lewis. Lewis, die in het vierde leerjaar school loopt in Sinte Maarten in Meise, reed al op driejarige leeftijd op een kleine motorfiets. “Op een motor heb je meer risico op valpartijen en dat vond ik dus te gevaarlijk”, vertelt mama Ann. “Lewis schakelde al snel over naar de kart en op vierjarige leeftijd scheurde hij al aan 100 km/u over het circuit.”

“Of dit niet gevaarlijk is voor een kind? De risico’s vallen mee, bovendien heb je evenveel kans om op straat te worden aangereden.” Opa Pol Claes is ook vol bewondering voor Lewis. “Hij is eigenlijk beginnen karten in Frankrijk, want in België was karten op zo’n jonge leeftijd niet toegelaten”, vertelt Pol. “In Frankrijk controleren ze de leeftijd niet. Iedereen rondom hem op het circuit was natuurlijk ouder dan hij. Karting is een heel intensieve en moeilijke sport. Het duurt zo’n drie tot vier jaar, voordat beginnende karters vooraan meerijden. Nu is het zover en we zijn allemaal zo trots.”

Lewis is overigens zeer sportief, hij tennist veel en gaat ook wekelijks boksen. Zijn armspieren zijn goed getraind en hij heeft een goede conditie, wat nu ook in de kartsport tot uiting komt.” Lewis scoorde eerder al podiumplaatsen, maar een crash in Ostricourt (Frankrijk) zorgde even voor een dip. “Ik sloeg wel drie keer over de kop”, getuigt Lewis. “Het was een hele harde crash. Ik vond het eerst heel erg eng om weer te gaan rijden, maar mijn team hielp me erg goed om weer te gaan rijden.”

Met succes, want Lewis behaalde z’n allereerste overwinning in de kartsport. “Ik ben heel erg blij, want ik heb er heel erg hard voor gewerkt”, glunderde hij net na de wedstrijd. “In de eerste en tweede race kwam ik telkens als tweede over de streep. In de laatste race werd het heel spannend.” "Vanuit de kart rende ik direct naar mijn vader toe. Ik voelde een en al blijdschap. De beker voor de nummer één had ik nog niet. Die staat nu op mijn kamer. Ik kijk er elke avond naar. Mijn ultieme droom? “Ooit met een echte Formule 1-wagen racen”, klinkt het vastberaden. “Mijn idool is echter niet Lewis Hamilton, ik zie liever Max Verstappen en Charles Leclerc aan het werk.”