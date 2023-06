Kasteel Gaasbeek pakt voor heropening uit met expo van FC Bergman

Op 1 juli opent het Kasteel van Gaasbeek na bijna drie jaar sluiting door de restauratie opnieuw de deuren. Het grote publiek is dus vanaf zaterdag weer welkom. Het voorlopig nog lege kasteel vormt tot begin november ook het decor voor ‘Ne mobliez mie’, een filmische expo van het theatergezelschap FC Bergman. “Achter de schermen dompelde theatergezelschap FC Bergman zich tijdens de restauratie onder in de talrijke verhalen verbonden aan het kasteel”, vertelt Isabel Lowyck, directeur van het Kasteel van Gaasbeek. “Zij raakten in het bijzonder gefascineerd door de vele foto's waarop de markiezin prijkt in een middeleeuws pagepakje. Uit deze portretten spreekt een grote nostalgie, een intens verlangen naar andere levens en andere tijden. Die beelden waren het vertrekpunt van de filmische expo. Het resultaat is een aantal korte films die zich in en rond het kasteel afspelen."