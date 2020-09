Kasteel Gravenhof staat te koop

Het bekende kasteel Gravenhof in Dworp staat de koop. Kandidaat-overnemers moeten 4,8 miljoen euro op tafel leggen. Volgens het vastgoedkantoor is er veel interesse.

Het Gravenhof is een begrip in de regio, vooral door de feestzaal, het hotel en de brasserie. Het kasteel staat al enkele maanden te koop, maar omdat er tot nog geen overeenkomst werd gevonden met een kandidaat-koper, werd de verkoop publiekelijk gemaakt. Kandidaat-overnemers krijgen in ruil voor 4,8 miljoen euro een volledig ingericht kasteel op een 4,5 hectare groot domein. Volgens het vastgoedkantoor kan na de verkoop de huidige activiteiten voortgezet worden, maar kan de nieuwe eigenaar ook kiezen om het Gravenhof volledig om te vormen tot hotel of kan het kasteel ook een residentiële functie krijgen.

Het centrale deel van het Gravenhof werd gebouwd in de 17de eeuw, de zware hoektorens dateren van eind 19de eeuw. Tijdens de twee Wereldoorlogen werd het kasteel ingenomen door de Duitse bezetter, daarna werden er Russische krijgsgevangenen in onder gebracht en diende het ook een tijd als uitbalsbasis voor het Foster Parents Plan for War Children. Dat was een Amerikaanse vereniging die jonge oorlogsslachtoffers bijstond.

Foto: Vastgoedkantoor Engel & Völkers