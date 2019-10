Kasteel van Bellinghen wordt nieuw gemeentehuis van Kampenhout

Het gemeentebestuur van Kampenhout is al een hele tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor het gemeentehuis. Het oude gemeentehuis voldoet niet meer aan de noden van de bevolking, klinkt het. Het bestuur heeft nu besloten om het kasteel van Bellinghen te kopen voor net geen 2 miljoen euro. “Het kasteel is onlangs gerenoveerd”, legt burgemeester Kris Leaerts uit. “Er moeten alleen nog een paar aanpassingen gebeuren voor de toegankelijkheid. We zullen er 30 procent meer plaats hebben dan in het huidige gemeentehuis. Die extra ruimte is meer dan welkom.”

Meer over de plannen in Kampenhout, vanavond in het nieuws op RINGtv.