Kasteel van Hoeilaart voorlopig beschermd

Het kasteel van Hoeilaart, waar ook het gemeentehuis is ondergebracht, is voorlopig beschermd als monument. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois beslist.

"Het kasteel van Hoeiaart wordt beschermd omwille van zijn architecturale, architectonische en artistieke waarde. De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners is representatief voor de maatschappelijke ontwikkelingen tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, waarbij de adel haar status en positie porbeerde te bvestigen als de machthebbers in een postrevolutionaire maatschappiij. Ze benadrukten hun sociale status onder meer in hun woonvormen, veruitwendigd in de bouw van landhuizen en kastelen", aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Het kasteel van Hoeilaart werd rond 1858 gebouwd in opdracht van Joseph-Louis de Man d'Hobruge (kasteelheer en burgemeester) ter vervanging van het voormalige ksteel van de heerlijkheid Ter Heyde. De rijke familie De Man woonde jaren in het kasteel, in 1919 kreeg het gebouw een herbestemming tot gemeentehuis.