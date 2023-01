KASTZE maakt eigen podcast over reilen en zeilen binnen politiezone

“We waren op zoek naar een manier om nog efficiënter te communiceren”, vertelt korpschef Filip Van Steenbergen. “Niet elke doelgroep wordt namelijk op dezelfde manier het makkelijkst bereikt. Een aantal mensen in ons korps zijn in hun privéleven ook wel fan van een aantal podcasts. Ikzelf ben bijvoorbeeld nogal een liefhebber van podcasts die aanleunen bij mijn fietshobby. We hebben ons dan de vraag gesteld of we ons verhaal niet beter aan de man brengen door het gewoon eens uit te leggen.”

En zo ontstond de eerste PODKASTZE. “Die ging eigenlijk over een nieuw team dat we intern in het korps hebben opgestart naar aanleiding van de donkere diefstalgevoelige maanden, ons Intelligence Led Response (ILR-)team. “Om onze medewerkers mee te nemen in dat verhaal hebben we de betrokken actoren geïnterviewd en er een podcast van gemaakt voor interne communicatie. We hebben gemerkt dat het bereik vrij snel heel groot was. Onze mensen hadden daar echt goed naar geluisterd.”

Voor een tweede versie werd beslist om iets te maken voor de inwoners van de zone. “Die eerste echte PODKASTZE ging over verkeer en handhaving. Omdat we ook wel weten dat daarover communiceren via sociale media niet altijd even eenvoudig is. Mensen begrijpen niet altijd wat de visie is, waarom we een bepaalde handhaving voorzien en waarom we precies verkeersboetes uitschrijven. Bij mensen komen boetes soms misschien over als een verdoken overheidsbelasting, maar niets is minder waar", meent de korpschef.

Een volgende podcast zit al in de eindfase. “De tweede PODKASTZE zal gaan over de werking van de politie en we koppelen dat aan ons rekruteringsverhaal. En nee, het is zeker niet enkel de korpschef die aan het woord komt (lacht). Zo weinig mogelijk eigenlijk. Voor de rekrutering hebben we bijvoorbeeld een aantal collega’s van onze interventiedienst aan het woord gelaten. Het is een verhaal van ons allemaal. Het is de bedoeling om op geregelde tijdstippen – eentje of twee per maand - een beetje meer context te geven over thema’s die wij relevant vinden. We proberen mensen via verschillende inzichten een kijk te geven op wat we doen en wat ons juist zo motiveert om ons elke dag in te zetten voor de burger en een veilige politiezone.” De PODKASTZE is te vinden via Spotify.