KBVB en Golazo renoveren Koning Boudewijnstadion

Golazo is het sportevenementenbedrijf dat de Memorial van Damme organiseert in het Koning Boudewijnstadion. Het nieuwe stadion moet de thuishaven worden voor het nationale voetbal, hockey, rugby en atletiek. Ook concerten en andere grote evenementen moeten kunnen doorgaan in het stadion. Door het project, Golden Generation Arena gedoopt, is er ook een oplossing voor het afgevoerde Eurostadion.

“We hebben het geluk op dit moment te kunnen beschikken over een gouden generatie sporters en supporters. We moeten deze unieke kans dus grijpen om een infrastructuur te bouwen die in verhouding staat tot hun prestaties. We willen bewijzen dat ons land nog steeds ambitieuze projecten tot een goed einde kan brengen," zegt Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond.

De voetbalbond en Golazo denken aan een budget tussen de 150 en 200 miljoen euro om het stadion een volledige make-over te geven. Ook de mobiliteit rondom het stadion wordt aangepakt. Het stadion zal 40.000 zitplaatsen hebben na de renovatie, 2.000 minder dan nu. Er komt ook een wedstrijd voor architectuur- en ingenieursstudenten die mee de nieuwe sporttempel kunnen vormgeven.