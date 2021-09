Kelder Drie Fonteinen herbestemd als overwinteringsplaats vleermuizen

Op domein Drie Fonteinen in Vilvoorde is de gerestaureerde kelder officieel geopend. De mysterieuze kelder is gerestaureerd als waardevol erfgoed en wordt herbestemd als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Er werd lang gedacht dat de kelder onder domein Drie Fonteinen ooit dienst deed als ijskelder. Dat blijkt wellicht niet het geval te zijn. Welke functie de kelder dan wel had, blijft een mysterie. Zeker is dat het ooit een ondergronds complex van drie verdiepingen was.

Door de restauratie is de toekomst van het gebouw verzekerd en kon het herbestemd worden als overwinteringsplaats voor vleermuizen. “Vleermuizen zijn één van de koesterburen van Vlaams-Brabant,” legt gedeputeerde voor milieu Bart Nevens uit. “De diertjes hebben het niet gemakkelijk, omdat hun leefgebied verkleint en veel van hun overwinteringsplaatsen verdwijnen. Ze krijgen daarom extra aandacht.”

Uitkijkpunt

De kelder is niet toegankelijk voor het publiek, maar Agentschap Natuur en Bos zorgde voor een uitkijkpunt bovenop de heuvel, vanwaar bezoekers zicht hebben over het kanaal en het centrum van Vilvoorde. Je hebt er ook inkijk in de ruïne die ooit binnenin de heuvel zat.

De restauratie van de kelder is een samenwerking tussen de provincie, het Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en de stad Vilvoorde.