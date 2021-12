Kerk Nieuwenrode krijgt ook culturele invulling

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft grote plannen met de kerk van Nieuwenrode. Die zou een dubbel gebruik krijgen met onder andere de uitbreiding van de vrijetijdsdienst in de kerk, kantoorruimte, een cultuurtempel voor concerten, theater en expo’s, en een bistro met veranda. De realisatie ervan zou pas in de volgende legislatuur gebeuren, nu wordt al onderzocht wat mogelijk is.

“In navolging van het kerkenplan dat in de vorige legislatuur is opgesteld, willen we de kerk van Nieuwenrode opwaarderen door dubbelgebruik,” zegt schepen van Patrimonium en Cultuur Lena Ghysels (N-VA). “Nieuwenrode heeft nood aan een ontmoetingsplek. Een zaal voor theater, concerten, horecamogelijkheden, vergaderfaciliteiten, enzomeer. Het Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie, vlak naast de kerk van Nieuwenrode heeft te weinig plaats voor grote exposities en concerten.”

Verdieping

“Concreet zouden we een verdieping in de kerk willen onderbrengen voor onze Dienst Vrijetijd en kantoorruimte voor pop-ups of startende bedrijven. We zouden er ook een bistro in onderbrengen met een veranda eraan met uitzicht op de site van het Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie naast de parking aan de kerk. Er wordt voor dit project 1,9 miljoen euro voorzien in 2025, maar de aanzet wordt nog deze legislatuur gegeven.”

De gemeente voorziet ook de verkoop van de oude school ’t Graantje en de vroegere pastorijwoning ernaast. “Met die opbrengsten kunnen we andere investeringen in het centrum van Nieuwenrode uitvoeren”, vertelt de schepen. “Naast wonen moeten ook kleine handelszaken op de site van ‘t Graantje mogelijk zijn. Momenteel hebben de scouts van Nieuwenrode hun vaste stek in het oude schoolgebouw. Maar zij hebben nieuwe scoutslokalen gebouwd achter Parochiezaal De Mispelaer en verhuizen binnenkort. Het leegstaand schoolgebouw zal dan eerst tijdelijk worden gebruikt voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in afwachting van hun verhuis.”

Haalbaarheidsstudie

De gemeente voorziet ook de aanleg van de Kerkstraat en de omgeving van de kerk van Nieuwerode. “De volledige nieuwe inrichting van de onmiddellijke omgeving van de kerk en het Gemeenschapscentrum De Oude Pastorie vlakbij de kerk, wordt opgestart ter uitvoering in een volgende legislatuur”, zegt de schepen. “Intussen wordt in een eerste fase een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in samenspraak en in overleg met Centraal Kerkbestuur. Voor een goed begrip: in de kerk van Nieuwenrode zal liturgie mogelijk blijven zoals onder andere begrafenisplechtigheden.”