Kernpedofiel uit Halle riskeert vijf jaar cel

De vijftiger misbruikte zijn buurjongen vanaf zijn negende, tot het kind in het derde middelbaar zat. Daarenboven maakte hij ook beelden met verborgen camera’s van het slachtoffer en zijn vrienden en bezat hij een enorme collectie kinderpornografisch materiaal. Het misbruik startte in 2012, toen de man op woensdagen van thuis begon te werken. De beklaagde had een goeie band met de ouders van de jongen en die zagen er dan ook geen graten in toen de man voorstelde om het kind telkens op te vangen en te begeleiden met zijn huiswerk. Dat resulteerde in seksueel misbruik. Het is pas in 2019 dat de feiten stopten, toen het slachtoffer een verborgen camera in een wc aantrof. Maanden later begon de jongen het hele verhaal te vertellen, waarna een onderzoek werd gestart bij het parket van Halle-Vilvoorde. Dat resulteerde in februari vorig jaar in een huiszoeking bij de verdachte, die werd opgepakt. De politie vond een hoop kinderpornografisch materiaal dat was opgeslagen op USB-sticks en externe harde schijven, maar zijn echtgenote en zoon stootten op extra verborgen materiaal en brachten alles binnen bij de politie. Toen speurders alles bekeken, bleek dat de vijftiger niet alleen zijn buurjongen stiekem had gefilmd, maar ook beelden had gemaakt wanneer diens vrienden op bezoek kwamen en ze naar het toilet of de badkamer gingen. Geconfronteerd met al het bewijsmateriaal gaf de verdachte de feiten uiteindelijk toe.

Het parket van Halle-Vilvoorde eist 5 jaar cel tegen de beklaagde, maar zijn advocaten drongen er op de zitting op aan om de man een straf met probatie-uitstel toe te kennen. Het vonnis valt op 19 maart.