Kerstfeest voor minderbedeelden in Vilvoorde

Vanaf 3 januari kunnen inwoners uit Kampenhout en Steenokkerzeel terecht in de huisartsenwachtpost van Midden-Brabant in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Daar verstrekken artsen sinds afgelopen zomer al medische zorgen aan inwoners van Vilvoorde, Zaventem, Strombeek-Bever en Machelen.