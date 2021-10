KIA-garage Vilvoorde slachtoffer van erg mysterieuze overval

In Vilvoorde is de KIA-garage aan de Luchthavenlaan op spectaculaire manier overvallen. In de nacht van woensdag op donderdag drong een persoon de showroom binnen en ging hij aan de haal met een kluis vol autosleutels en een gloednieuwe KIA Stonic. Zaakvoerder Gabriël Zahr begrijpt er niks van: het alarmsysteem van de autozaak is niet afgegaan en de camera’s registreerden slechts beperkt beelden. “De inbreker heeft elke sensor van ons systeem. Hij moet goed geweten hebben wat hij aan het doen was.” De zure ervaring leidt tot torenhoge kosten voor de KIA-garage.

Het camerasysteem van de KIA-garage in Vilvoorde registreerde iets na middernacht een eerste beweging. Toen verliet de inbreker de showroom langs het gat dat hij daarvoor minutieus geslagen had. Hoe lang de man daarvoor binnen was in de garage, is niet geweten. Twee uur later registreerden de camera’s opnieuw beelden, want de inbreker keerde na zijn eerste bezoekje terug. Amper vier minuten later ramde hij met een vervangwagen de poort van de garage en verliet hij het pand met een gesloten kluis met daarin de autosleutels van zo’n 40 wagens. Dat doet hij in een Kia Stonic die hij mee neemt.

Voor uitbater Zahr is het een bizar verhaal waar kop noch staart aan te krijgen is, maar hem een pak schade en kosten oplevert. “De inbreker nam ook de kassa-inhoud mee, bracht schade toe aan onze poort en een wagen en reed weg met een andere wagen. Ook moeten we nu de sleutels en sloten van zo’n 40 wagens vervangen, want ook al is de kluis die hij meenam gesloten, we kunnen geen risico’s nemen.” Bovendien zal het een tijdje duren vooraleer alle sloten en sleutels vervangen zijn. “Sommige onderdelen moeten uit Duitsland of zelfs Japan komen. Tot alles vervangen is, doen we dus een beroep op een bewakingsfirma die de zaak tijdens onze afwezigheid nauwlettend in de gaten houdt.”

Wie intussen een silky silver KIA Stonic ziet met daarop in grote letters “KIA Vilvoorde” kan dit melden bij de garage of bij de politie.