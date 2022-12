De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting renoveert de komende 7 jaar 240 sociale woningen in de tuinwijk in het gehucht Houtem. Een aantal van die veertig jaar oude huizen zijn nu al helemaal opgeknapt. De huisvestigsmaatschappij organiseert morgen en overmorgen kijkdagen voor de bewoners van de wijk

Kijkdagen in gerenoveerde sociale woningen in Houtem

De sociale woonwijk van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting in Houtem werd ingewijd in 1982. Er staan 500 woningen, huizen en appartementen. Een deel daarvan zijn sociale koopwoningen. 242 huizen die nog het eigendom zijn van de Inter-Vilvoordse worden de komende jaren gerenoveerd.

De Inter-Vilvoordse pakt eerst de leegstaande gezinswoningen aan. In een eerste fase zijn er dat 47, waarvan er op dit ogenblik al 24 gezinswoningen helemaal gerenoveerd zijn. 13 zijn al opnieuw bewoond. De renovatie gebeurt grondig want huizen van veertig jaar oud zijn slecht geïsoleerd en vaak zit er asbest in. Nu een deel van de woningen klaar is, kunnen de bewoners van de wijk morgen en overmorgen gaan kijken. Zo krijgen ze een beeld van de manier waarop de woningen gerenoveerd worden.