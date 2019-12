Kinderen leven zich uit op Doeland in Hofstade

Doeland van Sport Vlaanderen is populair. In dit land liet Sport Vlaanderen de voorbije vier dagen tijd een duizendtal kinderen sporten. Van kleuters tot lagere schoolkinderen, allemaal maken ze kennis met verschillende manieren van bewegen. Wat het nog leuker maakte, is dat de ouders zich mee konden uitleven.

“We hebben hier tal van activiteiten; we hebben een klim- en klauterstand, we hebben een dansstand, we hebben werpen en vangen, we hebben een gladiotorenarena. Kinderen kunnen fietsen, we hebben een hele batterij aan springkastelen en ook nog een speelhoek waar kinderen het wat rustiger aan kunnen doen”, zegt Tim Herbig, Sportcoördinator van Sport Vlaanderen Hofstade.