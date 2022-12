Kinderopvang in Opwijk moet de deuren sluiten: “Dringende noodzakelijkheid”

Kinderopvang Inne Minne in Opwijk moet van het Agentschap Opgroeien de deuren sluiten. “Een dringen noodzakelijkheid”, klinkt het in een mededeling van het agentschap. De gemeente Opwijk betreurt de manier waarop de onmiddellijke sluiting tot stand kwam. In Inne Minne worden 17 kinderen opgevangen.

Kinderopvang Inne Minne moet vanaf vandaag de deuren gesloten houden. Dat heeft het Agentschap Opgroeien beslist. “Er waren structurele tekorten rond de aansturing van de kinderopvang en ook zorgen rond de veiligheid en pedagogische kwaliteit”, klinkt het bij het Agentschap Opgroeien. De gemeente Opwijk en de ouders werden gisteren op de hoogte gebracht van de beslissing. “We respecteren de procedures en beslissingen, maar beseffen dat deze sluiting onvermijdelijk heel wat teweeg brengt bij de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf en in gezinnen met kinderen actief in deze opvang”, zegt burgemeester Inez De Coninck. “Jammer genoeg kan het gemeentebestuur geen oplossingen op korte termijn aanbieden.”

De gemeente Opwijk schakelt wel een versnelling hoger om de komende dagen een oplossing te zoeken voor de kinderen die worden opgevangen in Inne Minne. “We gaan zoveel mogelijk steun en begeleiding aanbieden aan de ouders in hun zoektocht naar alternatieven, zowel binnen als over de gemeentegrenzen heen. Hierbij zijn we ons bewust van de beperking van het aantal erkende opvangplaatsen in de regio”, aldus De Coninck.

De voorbije weken moesten al zo'n tiental crèches in onze regio de deuren sluiten. Het gaat onder meer om twee vestigingen van Mippie en Moppie in Zemst en Hofstade, vijf kinderdagverblijven van de groep NeoKids in Zaventem, Hoeilaart, Overijse, Kraainem en Dilbeek, kinderopvang Babilou in Kraainem en een kinderopvang in Machelen.