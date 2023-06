Voor de Brusselse correctionele rechtbank is maandag het proces van start gegaan tegen een kinderverzorgster voor de mishandeling van twee kleuters toen ze aan de slag was in een kinderdagverblijf in Dilbeek. De jonge vrouw zou de kinderen ruw hebben opgepakt en meters verderop hardhandig op de grond hebben gegooid. De beklaagde werkt intussen in een ander kinderdagverblijf, tot grote ontsteltenis van de ouders van de twee betrokken kleuters.

Kinderverzorgster riskeert celstraf met uitstel na mogelijke mishandeling in crèche in Dilbeek

Drie jaar geleden stapte een stagiaire van het Dilbeekse kinderdagverblijf naar de directie toen ze zag hoe de kinderverzorgster de kinderen aanpakte. Na een klacht van de directie en de ouders wordt de kinderverzorgster vervolgd voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen. De vrouw riskeert zes maanden cel met uitstel. “Ik wil er ook aan toevoegen dat het mij op zijn zachts gezegd niet aangewezen lijkt dat ze werkt in een kinderdagverblijf”, zegt openbaar aanklager Kris Claes.

De advocaat van de kinderverzorgster verzocht de rechtbank in zijn pleidooi om een vrijspraak. “Hier is absoluut geen sprake van opzettelijke slagen en verwondingen”, aldus meester Sidney Lefèvre. “Mijn cliënte beantwoordde die dag misschien niet aan de kwaliteitsvereisten als het ging om voorzichtigheid. Ze was geïrriteerd en niet zo attent en geduldig als anders. Maar ouders trekken soms ook hardhandig aan een arm als ze de jas van hun kind aandoen. We hebben alle begrip voor de houding van de ouders in dit dossier omdat er wat minder teder met hun kinderen is omgegaan, maar mijn cliënte ontkent dat er slagen zijn toegediend.”

De vrouw werkt intussen in een ander kinderdagverblijf, iets wat de ouders van de betrokken kleuters niet snappen. “De reden dat ze klacht hebben ingediend, is net omdat ze willen vermijden dat er ooit nog iets gebeurt met andere kinderen”, aldus advocate Elise Van Boxlaer. “Ze heeft de kleuters, en ik kan het niet anders verwoorden, als een zak patatten enkele meters verder op een mat gegooid en hen behandeld zoals een kegel op een bowlingbaan.” Het vonnis in de zaak valt op 7 september.