Klanten investeren in Flavor Shop

Klanten laten investeren in de zaak om zo te groeien. Met dat idee lanceerde eigenaar Birger Vanacker van Flavor Shop in Gooik een crowdlendigsgsactie. Met succes, want in een mum van tijd haalde hij meer dan 200.000 euro op. Birgers toekomstplannen zijn dan ook ambitieus.

Flavor Shop in Gooik is intussen een bekende delicatessenzaak in de regio. Van speciale kruiden over zoetwaren en keukenaccessoires tot unieke flessen of samengestelde geschenken, je vindt het er allemaal. Zeven jaar geleden opende Birger Vanacker zijn winkel in Gooik, nu is het tijd voor een nieuwe stap. Maar daar zijn centen voor nodig. “Ik wil meerdere winkels openen en het concept van Flavor Shop franchisen,” licht Birger toe. “Op termijn is het de bedoeling naar het buitenland te trekken, want nu al krijgen we bestellingen vanuit Frankrijk en Nederland. Daarom hebben we een crowdfunding opgestart. Dat we na twee weken al 210.000 euro hadden ingezameld, had ik nooit verwacht.”

In het totaal stappen 45 investeerders mee in het verhaal van Flavor Shop. Zij investeren centen als een soort van lening aan Flavor Shop en krijgen de komende jaren een rendement op het bedrag dat ze investeren. Hans is één van hen en twijfelde niet lang: “Het sprak ons meteen aan om te investeren, maar we hadden eerst wel heel wat vragen omdat we nog nooit zoiets gedaan hadden. Die onzekerheden zijn weggenomen op een informatieavond waarop het hele traject van Flavor Shop is uitgelegd. Toen aarzelden we niet meer.”

Hans investeerde om twee grote redenen: “De dag van vandaag is het moeilijker om je spaarcenten goed te besteden. Bovendien kregen we de gelegenheid om mensen die we leuk vinden te helpen. Birger is een echte ondernemer en doet niks ondoordacht. We geloven dus dat dit project heel veel slaagkansen heeft.”