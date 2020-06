Kleuterscholen openen de deuren

Voor het eerst sinds meer dan twee maanden mogen kleuters weer naar school, al mogen die scholen wel zelf beslissen óf ze opengaan en hoeveel dagen per week. Wij gingen kijken aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool De Heide in Londerzeel.

Een snelle ‘tot straks’, meer kregen veel ouders vanmorgen aan de schoolpoort niet. Tien weken thuis bij mama en papa is lang genoeg, nu is het recht naar de vriendjes. “Hij had er enorm veel zin in, zeker en vast. Hij heeft echt de dagjes afgeteld. We hadden een kalendertje gemaakt, en samen afgeteld”, zegt mama Veerle De Leenheer. “Hij heeft de school enorm hard gemist. Zijn vriendjes vooral, en het spelen en samenzijn.”

Bang voor het coronavirus zijn de meeste ouders niet. Ouders moeten de school zo snel mogelijk verlaten, mondmaskers of handschoenen zijn niet nodig. Kleuters zouden het virus ook minder makkelijk overdragen. Voor het binnen gaan moet iedereen wel z'n handen ontsmetten. Elke klas is ook een bubbel, die mogen zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.