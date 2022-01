Klooster wordt opvanghuis voor kinderen en moeders in nood

Het klooster van de zusters Visitatie op de grens van Zaventem en Kraainem wordt een opvanghuis voor kinderen en moeders in nood. Het was voor de zusters niet langer mogelijk om het uitgestrekte domein te blijven onderhouden. Zij zullen in de komende weken elders gehuisvest worden.

De kloostergemeenschap heeft in overleg met de congregatie in Frankrijk en het aartsbisdom Mechelen-Brussel beslist om het klooster aan de Hebronlaan te sluiten en een nieuwe bestemming te geven. Het zal in de eerste plaats gericht zijn op hulp aan kinderen en moeders in nood. Het gebouw, dat werd opgetrokken tussen 1928 en 1930, is beschermd en zal aan de buitenkant onveranderd blijven.

Het interieur zal, in lijn met de oorspronkelijke ontwerpen, aangepast worden aan de nieuwe invulling. Verder worden de moestuinen in ere hersteld en komt er een kleine opening in de beschermde buitenmuur worden gemaakt om de brandveiligheid en toegankelijkheid te verhogen. Binnen het terrein worden ook voldoende parkeerplaatsen voorzien, zodat de verkeersimpact voor de buurt beperkt wordt.

De burgemeesters van Kraainem en Zaventem Bertrand Waucquez en Ingrid Holemans verwelkomen de nieuwe invulling van de kloostergebouwen. “Dit project zal mensen in nood zal helpen terwijl de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt blijft.”