Klopjacht met politiehelikopter na inbraak

In Vilvoorde is een klopjacht aan de gang naar de dader(s) van een woninginbraak in de wijk Kassei. De lokale politie vroeg helikopterassistentie aan de federale politie.

Een cameraploeg van RINGtv merkte de actie ter plaatse op even na het middaguur. Volgens de korpschef van de politie van Vilvoorde kregen agenten van zijn korps melding van een inbraak in de Vilvoordse wijk Kassei. Diverse ploegen kwamen ter plaatse. Er werd bij de zoekactie naar de dader(s) bijstand gevraagd van een politiehelikopter. Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of de dader(s) zich nog in de buurt bevinden en of de politieactie iets heeft opgeleverd.