Koenraad Tinel ereburger van Galmaarden

Koenraad Tinel is 88 jaar en beeldhouwer, grafisch kunstenaar, schrijver en dichter. In de voorbije drie decennia toonde hij zijn werk in sterke tentoonstellingen in eigen land en daarbuiten. Zijn thema’s zijn onder meer de oerverhalen van de mens, Europa en het oorlogsverleden, voornamelijk dan de Tweede Wereldoorlog. Daarmee staat ook zijn vriendschap en samenwerking met Holocaust-overlever Simon Gronowski in verband. Tijdens die oorlog koos Tinels familie de kant van de Duitsers, waardoor hij in 1944 met zijn ouders en zijn zus naar Duitsland vluchtte.

Koenraad kreeg in 2020 een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel. Nu komt daar het ereburgerschap van de gemeente Galmaarden bij. In de gemeente – en bij uitbreiding het Pajottenland – vind je overigens werken van Tinel. “De Ontvoering van Europa op de flank van de Congoberg in Vollezele en het trekpaard Prins op de markt van Lennik zijn van zijn hand”, zegt schepen van Cultuur Ludo Van Paepegem. “Hij heeft ook tentoonstellingen gehouden in Vollezele, in Geraardsbergen en in Ninove. Op die manier heeft hij onze gemeente en onze streek mee op de kaart gezet. We zullen met hem een datum afspreken voor de huldiging.”