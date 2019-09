Koning Auto moet dit weekend wijken

Wie dit weekend met de auto de baan op moet, kijkt beter uit want in Brussel en heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen staat een autoloze zondag op het programma. In onze regio worden straten afgesloten in Asse, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Wemmel.

Koning Auto maakt zondag plaats voor onder meer buurtfeesten, festivals en vele andere soorten animatie. In Vilvoorde wordt een groot deel van de stadskern afgesloten en moeten wagens wijken voor straattheater, springkastelen, fietsers en wandelaars. In Steenokkerzeel kan je dan weer je fiets laten labelen en in Asse vindt een rommelmarkt plaats in het centrum van de gemeente. De autoloze zondag is het sluitstuk van de Week van de Mobiliteit en het is de bedoeling om voor één dag gezondere lucht, meer rust en ruimte en veiliger verkeer te hebben.