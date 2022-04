Korpschefs in open brief aan minister Verlinden: "Geef ons meer middelen"

Dertien korpschefs uit onze regio trekken in een open brief aan de alarmbel bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. In de brief schrijven ze dat hun werking almaar meer onder druk komt te staan door het gebrek aan mankracht en middelen. Daardoor wordt het volgens de korpschefs steeds moeilijker om de veiligheid in Halle-Vilvoorde te blijven garanderen.