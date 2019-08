Kraainem: “Gefeliciteerd, burgemeesters”

Het staat letterlijk te lezen in de brief van Kraainem aan de burgemeesters van de 4 genoemde faciliteitengemeenten. "Deze benoeming is het resultaat van Uw moed en Uw taaiheid. Het arrest van de Raad van State bevestigt duidelijk dat de interpretatie van de taalwetgeving in dit verband de bevoegdheid is van dit hoogste rechtscollege. Dit arrest stelt de bevolking en bestuur gerust voor de toekomst".

De tekst was een initiatief van raadsleden van het francofone DéFi. Op drie onthoudingen na, keurde de gemeenteraad hem unaniem goed. Vlaams minister Homans weigerde de burgemeesters te benoemen wegens overtreding van de taalwet: ze hadden immers Franstalige oproepingsbrieven verstuurd voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad van State deelde echter de visie van de 4 burgemeesters dat anderstaligen maar één keer om de vier jaar moeten aangeven dat ze documenten in het Frans willen ontvangen.