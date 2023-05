Kraainem Football Club zet zich al acht jaar in voor niet-begeleide minderjarigen

Meer dan 100 jonge vluchtelingen en asielzoekers namen in Kraainem deel aan de zesde editie van het toernooi Football and Freedom. De niet-begeleide minderjarigen komen uit een vijftiental opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis en speelden vriendschappelijke wedstrijden in gemengde ploegen met Brusselse clubs. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) was van de partij.

Het Football and Freedomtoernooi is het sluitstuk van het programma ‘We Wellcome Young Refugees” van Kraainem Football Club. Het hele voetbalseizoen lang zijn jonge vluchtelingen en asielzoekers warm onthaald door de club. Ze volgenden er conversatietafels en voetbaltrainingen, samen met de jeugdploegen van de club. Het programma wordt ondersteund door de Europese Commissie.

Kroon op het werk

Laurent Thieule, voorzitter van Kraainem Football Club: “Dit toernooi is jaarlijks de kroon op het werk van het integratieproject dat de club sinds acht jaar leidt ten voordele van niet-begeleide minderjarigen. Dit is een voorbeeld van wat het maatschappelijke middenveld kan bijdragen voor het integratieproces van deze kinderen.”

Integratie in de praktijk

Ook staatssecretaris Nicole De Moor was aanwezig op het evenement. “Contacten leggen met leeftijdsgenoten is niet altijd makkelijk voor wie in een opvangcentrum woont. Kraainem stelt nu al acht seizoenen de club open voor asielzoekers en vluchtelingen. Ze krijgen er de kans om zich uit te leven tijdens voetbaltrainingen, terwijl ze vrienschappen sluiten met clubleden. De spelers worden aangemoedigd Nederlands, Frans of Engels te leren tijdens conversatietafels en op het veld. Samen voetballen schept een band die hun zelfvertrouwen versterkt en integratie bevordert. Velen hebben de mond vol van integratie, hier doen ze dat in de praktijk.”