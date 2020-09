Kraainem wilde sportwedstrijden verbieden: “Geen zin als omliggende gemeenten dat niet doen”

Kraainem is 1 van 5 gemeenten in onze regio waar de besmettingsgraad voor het coronavirus hoog ligt. Burgemeester Betrand Wauquez wil zelf bijkomende acties nemen, maar vindt dat die initiatieven slechts zin hebben wanneer ze ook in de buurgemeenten van kracht zijn. Hij pleit dan ook voor een meer algemene aanpak.

De gemeente Kraainem neemt zelf al een aantal initiatieven om het aantal besmettingen onder controle te houden. Zo is er bijvoorbeeld een protocol met specifieke richtlijnen voor een veilig sportseizoen. Deze week starten namelijk heel wat sportclubs opnieuw op. Aanvankelijk wou de burgmeester de wedstrijden van contactsporten zelfs verbieden.

“Het is niet bijzonder populair om zo'n maatregel te evalueren. Gezien er heel weinig draagvlak voor was hebben we beslist om dat niet in te voeren. Het heeft geen zin om dat in Kraainem wel te doen, maar niet in de omliggende gemeenten”, zegt burgemeester Bertrand Waucquez. “Want wat gaat er gebeuren? Mensen gaan gewoon in de andere gemeente om competitie en wedstrijden te doen.”

Waucquez pleit daarom voor meer algemene maatregelen op provinciaal niveau, al speelt de kracht het draagvlak ook op dit niveau mee. “De provincie doet een super job, maar ze gaan ook luisteren naar de gemeenten en als ze tot de conclusie komen dat er te weinig draagvlak is voor bepaalde maatregelen, dan worden die maatregelen niet genomen”, besluit Waucquez.