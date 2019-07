Krijgt Halle een zomerse openluchtcinema? Of een waterspeeltuin?

Met het project wil het stadsbestuur het beleid dichter bij de mensen brengen. De shortlist van acht ideeën zijn vandaag bekend gemaakt. Het eerste idee is een zomerse openluchtcinema waarbij de hele zomer op een fijne locatie in de stad een filmvoorstelling doorgaat. Het tweede idee zijn dan weer een spelavonden waarbij de stad telkens een groot spel organiseert vol uitdagingen.

Om de stad aantrekkelijker te maken is er ook het idee voor een waterspeeltuin. Halle telt meer dan 30 speeltuin, maar nog geen enkele waterspeeltuin. Verder is er ook het idee van een 'meest fleurige straat’-wedstrijd waarbij de stad de inwoners uitdaagt om hun straat zo veel mogelijk op te fleuren.

Andere weerhouden voorstellen zijn regelmatige ideeënsessies waarbij wijken of deelgemeenten debatteren over de plannen die zij belangrijk vinden, een grote jaarlijkse inwonersdrink, een rap-op-stap-kantoor waar mensen met een beperkt budget een vakantie of uitstap kunnen boeken en een ruilwinkel voor baby- een kinderkledij.

“Het was echt niet gemakkelijk om een keuze te maken, want er zijn veel leuke ideeën ingediend. In juli en augustus kunnen de inwoners stemmen op hun favoriet idee via onze stadsapp. Begin september maken we de winnaars bekend en verklappen we wanneer welk idee effectief zal omgezet worden in daden”, zegt schepen van Communicatie en Participatie Dieuwertje Poté.