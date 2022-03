Kringwinkel ViTes schreeuwt om goederen voor Oekraïense vluchtelingen

Kringwinkel ViTeS, met onder meer vestigingen in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse en Overijse, wordt de jongste dagen vanuit allerlei hoeken overstelpt door vragen voor materiële hulpverlening. Lokale overheden kijken massaal richting Kringwinkel om te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Kringwinkel wil graag helpen, maar is zelf ook afhankelijk van wat mensen schenken.

“Ons werkingsgebied is best uitgestrekt en dat maakt dat er ook enorm veel aanvragen zijn. We zijn nu in een fase gekomen dat we niet meer alle aanvragen kunnen opnemen en dat is niet wat we willen,” zegt Luc Daelemans, directeur Kringwinkels ViTeS. “Meer dan 100 bedden en matrassen werden ons al gevraagd, bijhorend beddengoed, huisraad, elektro en ga zo maar door. Onze stock raakt stilaan leeg. We moeten ook nog onze winkels bevoorraden, want ook bij de lokale bevolking blijft de nood aan kringwinkelmateriaal bestaan,” vult Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van ViTeS, aan.

De Stad Vilvoorde versterkt de samenwerking met ViTes en roept inwoners op om niet aan de stad goederen voor de vluchtelingen te schenken, maar spullen rechtstreeks aan De Kringwinkel te bezorgen. Op die manier hoeft de stad geen logistieke cel op te richten en krijgt De Kringwinkel weer meer goederen om te ondersteunen. ViTeS hoopt dat meerdere partners dit voorbeeld zullen volgen.

“We doen wat we kunnen, we hebben iemand vrijgesteld om de samenwerkingen rond hulpverlening voor Oekraïne te coördineren en de medewerkers in de ateliers nemen er heel geëngageerd het extra werk bij. Ik heb collega’s uit meer dan 62 verschillende geboortelanden, zij trekken eensgezind de kaart van de solidariteit over de politieke geschillen heen,” zegt Ingrid De Roo nog.

Wie goederen heeft voor De Kringwinkel kan die zelf brengen naar één van de winkels of De Kringwinkel komt ze gratis ophalen na een telefonische afspraak. Alle info kan je vinden op de website www.dekringwinkel.be/vites.

Foto's: ViTes - de medewerkers staan klaar om alle spullen te sorteren.