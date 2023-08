Kringwinkels zamelen schooltassen in voor kinderen in armoede

Een blinkende nieuwe schooltas zit er lang niet voor elk kind in ons land in. In Vlaanderen groeit 7,3% van de kinderen op in armoede, in Wallonië 16,2% en in Brussel zelfs 23,3%. “De schrijnende realiteit achter deze cijfers komt bij het begin van het schooljaar keihard binnen bij de Kringwinkel” zegt Ingrid De Roo, communicatieverantwoordelijke van Kringwinkel ViTeS. ViTeS werkt sinds een aantal jaar samen met scholen uit kansarme buurten, met ocmw’s, huizen van het kind en andere organisaties die zich inzetten voor kinderen met minder kansen. ViTeS zamelt rugzakken en boekentassen in en schenkt ze aan partnerorganisaties. De kringwinkels zijn daarbij volledig afhankelijk van wat mensen geven.

“Op dit moment zitten we bijna door onze voorraad boekentassen en rugzakken heen”, zegt Luc Daelemans, directeur van de kringwinkels ViTeS. “De Kringwinkel moet immers, naast de scholenactie, ook de eigen winkels blijven bevoorraden. “Boekentassen, rugzakken, turnzakken, voor kleuters, voor lagereschoolkinderen en voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs, ze zijn dan ook meer dan welkom bij Kringwinkel ViTeS.” In onze regio zijn er kringwinkels in Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Asse, Dilbeek, Opwijk en Overijse.