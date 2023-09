Kristien Van Vaerenbergh trekt lijst N-VA+ in Lennik

Bij de verkiezingen van volgend jaar in oktober trekt Kristien Van Vaerenbergh de lijst van N-VA+ in Lennik. Na twaalf jaar oppositie wil ze met N-VA+ opnieuw mee besturen en Lennik verbeteren waar nodig.

Eén van de speerpunten van N-VA+ wordt het behouden van een Vlaams en landelijk karakter van Lennik. “Zo vlak bij Brussel staat het dorpsgevoel meer en meer onder druk,” aldus Van Vaerenbergh. “We moeten daar over waken. Kennis van het Nederlands bij nieuwkomers is een absolute must en projectontwikkelaars die in Lennik willen bouwen, zullen hun plannen moeten inkrimpen.”

Kristien Van Vaerenbergh zetelt bijna twaalf jaar als gemeenteraadslid en is bijna 14 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “In de Wetstraat vergeet ze de Dorpsstraat en ijvert ze voor de belangen van Halle-Vilvoorde op het gebied van justitie en zorgnoden,” weet N-VA voorzitter Dirk De Smedt.