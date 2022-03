Het is krokusvakantie en dat betekent ook heel wat speelkampen en stages voor kinderen. In gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem draait de stage een volledige week rond theater. Wij gingen een kijkje nemen.

Krokusvakantie in teken van theater en stoeten in De Kam

Een tiental kinderen tussen 7 en 10 jaar palmen een hele week De Kam in. Op een week tijd boksen de deelnemers een toneelstuk in elkaar, dat vrijdag wordt getoond. “Deze week werken we rond het thema stoet, maar in de breedste zin van het woord”, zegt begeleider Bas Van Hoeck. “Niet alleen carnaval, maar bijvoorbeeld ook manifestaties en trouwpartijen. Ik reik met foto’s, teksten en filmpjes materiaal aan waar de kinderen dan aan de slag mee gaan.”

De kinderen schrijven niet alleen de teksten, maar moeten ook aan kostuums en attributen denken. “Het toffe is dat zij heel veel fantasie en ideeën hebben. Het is aan mij om dat een beetje te stroomlijnen tot een toneelstuk, maar dat loopt eigenlijk wel vlot”, aldus Van Hoeck.