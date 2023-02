Kunstacademie Vilvoorde gooit deuren open: “Creativiteit moet geuit kunnen worden”

Afgelopen zaterdag zette de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Jan Portaels in Vilvoorde de deuren open voor de Dag van de Academies. Dat was door corona alweer drie jaar geleden. Je kon er kennismaken met de verschillende opties en cursisten en leerkrachten aan het werk zien.

Verschillende cursisten toonden hun kunsten tijdens de Dag van de Academies, het moment waarop de deuren wijd open gaan voor het grote publiek. Kunst is populair, het trekt weer meer jongeren en ouderen aan. “Het populairst is schilder- en tekenkunst, maar dat is eigenlijk niet nieuw”, zegt directeur Veerle Steurs. “Het zijn de ateliers waar mensen zich meteen iets kunnen bij voorstellen. Het zijn bovendien de minst technische ateliers waarvan iedereen denkt dat ze het wel zouden kunnen.”

Op de Academie kan je ook terecht voor beeldhouwen of het theoretisch kunstaanbod kunst- en cultuurfilosofie. Peter Bodequin volgt dan weer les in de drukkunst. Het werk voor hem therapeutisch. “We leven in een opgejaagde maatschappij. Als je hier gewoon rustig je ding kan komen doen, waarbij je je creativiteit kwijt kan en je los kan komen van de dagelijkse sleur en verplichtingen, is dat voor mij iets heel belangrijk", zegt Peter.

En ook jongeren vinden hun weg terug naar de kunsten. Lana Bladt vindt het goed dat de academies wat aandacht krijgen. Ze kan er haar ei kwijt. “Ik vind dat er in de scholen te weinig wordt gedaan rond creativiteit en ik vind dat dat moet geuit kunnen worden. Hier op de academie heb ik het gevoel dat dat mogelijk is”, besluit Lana.