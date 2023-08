Kunstenaar GAL schenkt werk aan Overijse als eerbetoon aan moeder die serrist was

Overijse is een kunstwerk rijker. Sinds een paar weken is Rosine te bewonderen in de buurt van het Begijnhof. Het werk is van de hand van de 83-jarige kunstenaar en illustrator GAL, of Gerard Alsteens. GAL groeide op in de Druivenstreek en maakte het werk als ode aan zijn moeder.