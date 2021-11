Kunstendag voor kinderen in Roosdaal

Kinderen en hun ouders die graag creatief bezig zijn, konden gisteren terecht in gemeenschapscentrum Het Koetshuis in Roosdaal. Daar vond de tiende editie van de Kunstendag voor Kinderen plaats. Op het programma stonden tal van workshops, knutselen en theater.

De bedoeling van de Kunstendag voor Kinderen is om de kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst. “Er is een kleuterworkshop rond muziek, creatieve activiteiten en we voorzien ook vertelmomenten”, zegt Evelien Vanderschueren, deskundige Jeugd en Sport in Roosdaal.