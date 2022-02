Kwart minder sluikstorten in gemeenten Noordrand

In de Noordrand zijn de cijfers rond sluikstort vorig jaar met een kwart gedaald. Dat laten intercommunales Incovo en Interza weten, die actief zijn in 10 gemeenten in de regio.

“We voeren sinds 5 jaar in samenspraak met de gemeenten en Mooimakers een doorgedreven sluikstortbeleid. Alle cijfers rond sluikstort worden systematisch bijgehouden zodat elk jaar de resultaten van het beleid geëvalueerd kunnen worden”, vertelt Jan Buysse, directeur van Incovo en Interza. Buysse is erg tevreden met het laatste rapport. “Na een moeilijk Corona-jaar 2020 is er in 2021 opnieuw sprake van een flinke daling van de hoeveelheid sluikstorten op gemeentelijk domein. Zowel bij Incovo als bij Interza wordt over twee jaar een daling met 25 % genoteerd. Vergeleken met 2020 is de daling zelfs nog groter.” Goed nieuws dus, maar de doorgedreven inspanningen blijven nodig. “De druk blijft erg groot, zeker rond de industrieterreinen, autosnelwegen en de grens met het Brussels gewest.” Incovo en Interza kopen daarom nog eens zes bijkomende sluikstortcamera’s.