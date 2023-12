Laatste vijf minuten beslissend: Asse-Zellik en Grimbergen delen punten in modderfestijn

Veel spektakel was er helaas niet tijdens de partij. De weergoden waren de voetballers niet gunstig gezind, waardoor het veld er bijzonder drassig bij lag.Geen van beide ploegen durfde daardoor voluit te gaan. Tot in de laatste tien minuten waren er amper gevaarlijke kansen, hier en daar wel een schot op de paal.



Maar alles veranderde in minuut 86. Kaersoel probeerde een vrije trap rechtstreeks te scoren, maar doelman Cajot hield tegen. Uiteindelijk trapte Gaudaen de bal tegen de netten. 0-1.

Even later maakten de bezoekers er 0-2 van, maar de scheidsrechter floot buitenspel. Een controversiële beslissing, vond blauw-wit.

In de 93ste minuut was het opnieuw een beslissing van de scheidsrechter die voor de ommekeer zorgde. Na wat trek-en duwwerk in de zestien floot hij nu aan de andere kant een penalty. Schamp legde de bal op de stip en maakte goed af. 1 –1 is de eindstand.

Een volledig verslag zie je morgen in RINGtv Sport.