Landbouwers uit de Rand vinden grote afzetmarkt in hoofdstad

Brussel is een belangrijke nieuwe afzetmarkt voor land- en tuinbouwers die hun producten zelf willen verkopen. Zeker nu de belangstelling voor lokale voeding piekt. De voorbije drie jaar bracht het project Brussel Lust de vraag vanuit de hoofdstad naar lokale producten en het aanbod van die producten in de Rand in kaart en stemde beiden op elkaar af. Nu het project ten einde loopt, wordt er gewerkt aan een vervolgverhaal.

Het project Brussel Lust legde de voorbije jaren contact met 300 landbouwbedrijven in de Rand. Meer dan een derde van de bedrijven toonde interesse of zette verdere stappen. Eén van hen is De Groentelaar uit Pepingen. “Brussel Lust betekende voor ons dat we het bedrijf konden uitbouwen. Door het project is onze afzetmarkt veel groter geworden. De Groentelaar zou vandaag niet zo ver staan zonder Brussel Lust”, zegt Tijs Boelens.

Brussel Lust wil de vermarktingskansen van lokale producten in de Rand in Brussel verhogen. “De belangstelling groeit bij beide partijen. Maar er zijn nog heel wat drempels te overwinnen zoals bijvoorbeeld de voertaal. Vooral logistiek en distributie veroorzaken de meeste kopzorgen”, zegt Katrien Vanhoutte van het Steunpunt Korte Keten.

Het Steunpunt ontving intussen al meer dan 120 adviesaanvragen van landbouwers uit de Rand. “Het gaat over het uitbouwen van een tweetalige website tot het plaatsen van een automaat, deelnemen aan boerenmarkten of samenwerking voor logistiek en marketing, samen met andere land- en tuinbouwers”, aldus Vanhoutte.

Ook de provincie Vlaams-Brabant evalueert het project positief. “Er komt een vervolgproject, Hup HUB Brussel dat distributieplatformen zal opzetten rond Brussel. De inzichten en ervaringen verworven dankzij Brussel Lust zullen hierbij een grote rol spelen”, besluit Monique Swinnen, gedeputeerde landbouw en platteland Vlaams-Brabant.