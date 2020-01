Landbouwersgezin in beroep tegen celstraf voor dierenverwaarlozing

Het landbouwersgezin uit Heikruis dat gisteren veroordeeld werd tot een effectieve gevangenisstraf voor dierenverwaarlozing, gaat in beroep tegen die uitspraak. "Mijn cliënten dragen een symbolische rugzak met zich mee. We kunnen niet bljven toveren met laatste kansen, maar ik ga het wel proberen", zegt hun advocaat Hans Deneyer.

Gisteren veroordeelde de rechtbank een landbouwerskoppel uit Heikruis tot een effectieve gevangenisstraf van vijf maanden. De voorbije vijftien jaar werden bij de hardleerse boeren meer dan tien keer dieren in beslag genomen. Ze kregen gisteren voor de vierde keer een levenslang verbod opgelegd voor het houden van dieren en moeten ook elk 40.000 euro boete betalen. Als ze die boete niet betalen, loopt hun effectieve celstraf op van vijf naar acht maanden.

"Ik vind het een vreemde uitspraak van de rechtbank", zegt advocaat Hans Deneyer, die de familie sinds 2013 verdedigt. "De man is nooit geregistreerd geweest als eigenaar van de dieren, maar wordt elke keer mee gesleurd in de veroordelingen. Iemand die niet geregistreerd is als eigenaar, kan in de praktijk volgens mij nooit een straf oplopen. We moeten nog overleggen, maar mijn cliënten gaan naar alle waarschijnlijkheid in beroep."

Ook de inwonende ouders van de vrouw worden veroordeeld tot een levenslang verbod op het houden van dieren en een boete van elk 16.000 euro. "Voor hen vind ik de straf te zwaar. Zij hebben een blanco strafblad en er is geen staat van herhaling. Een levenslang dierenverbod vinden ze ook een stap te ver. Dat is ook de reden waarom de ouders sowieso in beroep zullen gaan", aldus Deneyer.

Deneyer hoopt op straffen met uitstel. "Het is wel aan hen om te beseffen dat je niet kan blijven goochelen met laatste kansen. Ik wil hen overtuigen om de hulp die wordt aangeboden aan te nemen. In dat opzicht vind ik 'Boeren op een Kruispunt' belangrijk", aldus Deneyer, die tot slot hard uithaalt naar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Dat hij vindt en zegt dat de celstraffen effectief moeten worden uitgevoerd, vind ik totaal ongepast. Een minister moet zich bezighouden met zijn bevoegdheden, maar geen rechter spelen", besluit Deneyer.