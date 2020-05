Lange rijen aan Action en Ikea

In de winkelstraten van Halle en Vilvoorde was vanochtend na acht weken lockdown geen sprake van een rush. Maar bij een aantal winkelketens in onder meer Zaventem en Dilbeek was het wel flink aanschuiven.

Aan de vestiging van Ikea in Zaventem was het vanochtend heel druk. Nog voor de winkel effectief openging stond al een enorme rij mensen buiten te wachten. “Gemiddeld stonden aan onze vestigingen bijna 300 mensen aan te schuiven, maar in Zaventem was dat nog meer. Die vestiging was de drukste bezochte van allemaal”, zegt Colombine Nicolay, woordvoerder van Ikea. “Zodra de winkel opende, verdween de file langzaamaan.” Ook bij de Action-vestiging in Dilbeek was het vanochtend erg druk.

