LB, CD&V en Groen vormen coalitie in Lennik

Ook in Lennik is de kogel nu door de kerk. De Lijst Burgemeester van Irina De Knop gaat samen met CD&V en Groen de gemeente de komende zes jaar besturen. N-VA-Lennik Kwadraat belandt opnieuw op de oppositiebanken.

De Lijst Burgemeester van Irina De Knop maakten na de verkiezingen al bekend dat ze graag met mekaar doorgingen en op zoek zouden gaan naar een derde partner. Dat is Groen geworden. Burgemeester Irina De Knop: “Ik heb vastgesteld dat Groen een zeer waardevolle inbreng zal hebben in het uitwerken van het toekomstproject voor onze gemeente. Zij hebben een zeer vooruitstrevende visie op burgerparticipatie en gemeenschapsvorming. Wij willen daar van leren en die tot de onze maken. Onze dorpsgenoten voelen zich enorm verbonden met Lennik, en willen dat hun gemeente op een positieve en daadkrachtige manier bestuurd wordt. Samen met CD&V en Groen hebben we heel wat kennis en de juiste ingesteldheid om dat mogelijk te maken.” LB, CD&V en Groen hebben samen 12 van de 21 zetels in de gemeenteraad. N-VA-Lennik Kwadraat, die na de verkiezingen met 8 zetels de grootste partij werd in Lennik, wordt dus naar de oppositiebanken verwezen. Een flinke streep door de rekening van lijsttrekker Geert De Cuyper, die in Lennik de meeste voorkeursstemmen achter zijn naam kreeg.