Dilbeek lanceert vandaag de sociale netwerk-applicatie Hoplr. Die moet ervoor zorgen dat Dilbekenaren meer met elkaar communiceren waardoor de gemeente socialer wordt. Het is de eerste gemeente in onze regio die Hoplr gebruikt.

Leer je buur of wijk kennen via smartphone

Een praatje slaan met de buren, het gebeurt steeds minder. Hoplr vond daar enkele jaren geleden een digitaal alternatief op. De Belgische app is sinds de start in 2014 in heel wat steden en gemeenten ingeburgerd geraakt. Via Hoplr kunnen mensen elkaar op de hoogte houden over inbraken, maar ook een vermist huisdier melden of een babysit zoeken.

Voor de lancering heeft Dilbeek de gemeente ingedeeld in zeven buurten. Elke buurt krijgt een aparte code, zodat iemand van de buurt waar je woont de gesprekken niet kan volgen. “We starten simpel, maar we willen de werking met Hoplr ook uitbreiden. Op termijn moet je via de app het gemeentebestuur kunnen contacteren of kunnen wij de burgers informeren over mobiliteit,” zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

In onderstaand filmpje zie je hoe Hoplr werkt: