Leerling Hotelschool Wemmel: "fijn dat we door takeaway nog in contact komen met klanten"

Restaurant Norrland op de campus van Hotelschool Wemmel is al een hele tijd dicht, maar achter de gesloten deuren wordt hard gewerkt om elke twee weken tal van afhaalmenu’s klaar te krijgen. “Als school moesten we snel schakelen. Om onze leerlingen een beeld van het reële leven mee te geven, besloten we om de horeca te volgen en ook aan takeaway te doen,” aldus leraar Diederik Vanpoucke.

“Het is fijn dat we op deze manier toch nog in contact komen met onze klanten,” vindt leerling Florian Serifi. “Er zijn bij onze afhaalmomenten voor de takeaway zelfs meer klanten dan we in de zaal van ons restaurant kunnen bedienen. Daardoor is er dan ook iets meer druk.” In restaurant Norrland koken de leerlingen van Campus Wemmel vier keer per week voor een twintigtal restaurantgangers. In de huidige formule moeten ze elke twee weken 200 menu’s klaar krijgen.

Hoe de takeaway verloopt op Campus Wemmel zie je straks in ons nieuws.