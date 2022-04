Leerlingen Atheneum Liedekerke doen mee aan de Vlaamse Houtproef

De Vlaamse Houtproef is een initiatief van de Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijnwerkers. Over heel Vlaanderen doen bijna 900 leerlingen uit 65 scholen mee. Hun opdracht luidt: maak in 1 dag tijd een werkstuk. De wedstrijd zet het beroep van schrijnwerker in de kijker. En dat is nodig. "Het beroep van schrijnwerker behoort in Vlaanderen sinds jaar en dag tot de knelpuntberoepen. Schrijnwerkerijen hebben de grootste moeite om geschoold, vakbekwaam personeel te vinden", klinkt het bij de Confederatie Bouw. Onze regio wordt op de Vlaamse Houtproefvertegenwoordigd door leerlingen uit de richting hout of schrijnwerkerij in de tweede en derde graad van het GO! Atheneum Liedekerke en TechnOV Vilvoorde. Onze reporter trok naar Liedekerke en ging daar kijken hoe zij de race tegen de klok beleefden.