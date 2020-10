Leerlingen Campus Wemmel steunen Think Pink met 1.250 borsten

In de keukens van Campus Wemmel staat vandaag alles in het teken van 1.250 borsten. Geen echte borsten uiteraard, maar taartjes in de vorm van borsten. Die maken en verkopen de leerlingen patisserie om de nationale borstkankercampagne van Think Pink te steunen. Radiopresentatrice An Reymen is meter van het project en mocht voorproeven.