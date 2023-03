Leerlingen voorzien Claeskapel in Lembeek van nieuwe deuren

In de Halse deelgemeente Lembeek zijn de deuren van de Claeskapel in hun oorspronkelijke staat hersteld. Opvallend, het zijn leerlingen van het GO! Technisch Atheneum die de deuren gerenoveerd hebben. Intussen is de Claeskapel erkend als waardevol gebouw. "Dit is maar een begin, het is de bedoeling om de kapel verder te restaureren", zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot.